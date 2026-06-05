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Hatay'da dereye giren 12 yaşındaki çocuk boğuldu

05.06.2026 - 00:58Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HATAY (İHA)

Hatay'da dereye giren 12 yaşındaki çocuk boğuldu

Hatay'da serinlemek için girdiği derede boğulma tehlikesi geçiren çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay; Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde yaşandı. Serinlemek için mahalleden geçen dereye giren 12 yaşındaki Hamza Baltacı boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden arkadaşları durumu çevredekilere bildirdi.

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İhbar üzerine bölgeye; sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Boğulan çocuk çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Hamza Baltacı hayatını kaybetti.

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