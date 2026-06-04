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Nevşehir'de meydana gelen kazada tırın tamponu otomobile ok gibi saplandı

04.06.2026 - 23:57Güncellenme Tarihi:

Kaynak: NEVŞEHİR (İHA)

Nevşehir'de meydana gelen kazada tırın tamponu otomobile ok gibi saplandı

Nevşehir'de patates yüklü tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada tırın tamponu otomobile adeta ok gibi saplandı.

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Kaza, Nevşehir-Gülşehir karayolu Sulusaray Beldesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdullah Anko yönetimindeki 06 BYS 207 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yapmak isteyen Yahya S.'nin kullandığı 51 AFA 024 plakalı patates yüklü tırın dorsesine arkadan çarptı.

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Çarpmanın şiddetiyle dorsede bulunan tampon otomobilin ön kısmına ok gibi saplanırken, otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücüyü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan sürücü Abdullah Anko'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Abdullah Anko'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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