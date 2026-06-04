GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemEsnaflar ile vatandaşlar arasındaki kavgada 1’i polis 5 kişi yaralandı
HaberlerGündem Haberleri Esnaflar ile vatandaşlar arasındaki kavgada 1’i polis 5 kişi yaralandı

Esnaflar ile vatandaşlar arasındaki kavgada 1’i polis 5 kişi yaralandı

04.06.2026 - 23:06Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MELEK FIRAT/AYDIN,(DHA)

Esnaflar ile vatandaşlar arasındaki kavgada 1’i polis 5 kişi yaralandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, esnaflar ile yoldan geçen vatandaşlar arasında çıkan kavgada 1’i polis 5 kişi yaralandı. Yaşanan kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haberin Devamı

Olay, saat 19.00 sıralarında Osman Yozgatlı Mahallesi Hakkı Bey Caddesi'nde meydana geldi. Cadde esnafları ile yoldan geçen vatandaşlar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

İLGİLİ HABER

Ticari araç ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Ticari araç ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Haberin Devamı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya müdahale eden ekipler, tarafları ayırmak için biber gazı kullandı. Yaşanan arbedede 4 kişi, darp sonucu yaralanırken, polis memuru İ.A. ise elinden bıçakla yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Haberin Devamı

İLGİLİ HABER

Siirt’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Siirt’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı ve polis ekiplerinin olayı yatıştırmaya çalıştığı yer aldı. O

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İLGİLİ HABER

Vatandaşlar yol kenarındaki ormanlık alanda yürürken görüntüledi
Vatandaşlar yol kenarındaki ormanlık alanda yürürken görüntüledi

Güncel Haberler

Aşırı yağışlar Tokat'ta kirazı vurdu! Şehirde hasar yüzde 100'e ulaştı
#Gündem

Aşırı yağışlar Tokat'ta kirazı vurdu! Şehirde hasar yüzde 100'e ulaştı

Esnaflar ile vatandaşlar arasındaki kavgada 1’i polis 5 kişi yaralandı
#Gündem

Esnaflar ile vatandaşlar arasındaki kavgada 1’i polis 5 kişi yaralandı

Bereketli toprakları merkezi hasadı başladı! Yüksek yağmur bu defa zarar verdi
#Gündem

Bereketli toprakları merkezi hasadı başladı! Yüksek yağmur bu defa zarar verdi