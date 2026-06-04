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Ticari araç ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

04.06.2026 - 21:22Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MERSİN (İHA)

Ticari araç ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari araç ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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Kaza, Tarsus Adana otoyolu Yenice mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı aileden olduğu öğrenilen 6 kişinin bulunduğu H.B. idaresindeki 41 ADF 877 plakalı hafif ticari araç, Ş.F.'nin kullandığı 16 FT 280 plakalı tırla çarpıştı. Kazada Mekiye Biter hayatını kaybederken, araçta bulunan H.B., N. A., S. B. ve Z.B. yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşım normale döndü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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