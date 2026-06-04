GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemVatandaşlar yol kenarındaki ormanlık alanda yürürken görüntüledi
HaberlerGündem Haberleri Vatandaşlar yol kenarındaki ormanlık alanda yürürken görüntüledi

Vatandaşlar yol kenarındaki ormanlık alanda yürürken görüntüledi

04.06.2026 - 21:14Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KASTAMONU (İHA)

Vatandaşlar yol kenarındaki ormanlık alanda yürürken görüntüledi

Anadolu'da ender görülen bir tür olan vaşak, Kastamonu'da ormanlık alanda vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Haberin Devamı

Kastamonu'da araçla seyir halinde olan vatandaşlar, yol kenarındaki ormanlık alanda yürüyen vaşağı fark etti. Vatandaşlar daha sonra vaşağı cep telefonuyla görüntüledi.

İLGİLİ HABER

Su faturalarında yarı yarıya düşüş! Yeni faturalar vatandaşlara ulaştı
Su faturalarında yarı yarıya düşüş! Yeni faturalar vatandaşlara ulaştı

Haberin Devamı

Görüntülerde, vaşağın oturarak bir süre aracı izlediği anlar yer aldı. Daha sonra vatandaşların seslenmesi üzerine uzaklaşan vaşak, ağaçların arasına girerek gözden kayboldu.

İLGİLİ HABER

Kuşadası'nda Adalı Kart 17 farklı sektörde indirim sağlıyor
Kuşadası'nda Adalı Kart 17 farklı sektörde indirim sağlıyor

Vatandaşlar yol kenarındaki ormanlık alanda yürürken görüntüledi

Güncel Haberler

Bereketli toprakları merkezi hasadı başladı! Yüksek yağmur bu defa zarar verdi
#Gündem

Bereketli toprakları merkezi hasadı başladı! Yüksek yağmur bu defa zarar verdi

Ticari araç ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
#Gündem

Ticari araç ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Siirt’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
#Gündem

Siirt’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı