Vatandaşlar yol kenarındaki ormanlık alanda yürürken görüntüledi
04.06.2026 - 21:14Güncellenme Tarihi:
Anadolu'da ender görülen bir tür olan vaşak, Kastamonu'da ormanlık alanda vatandaşlar tarafından görüntülendi.
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Kastamonu'da araçla seyir halinde olan vatandaşlar, yol kenarındaki ormanlık alanda yürüyen vaşağı fark etti. Vatandaşlar daha sonra vaşağı cep telefonuyla görüntüledi.
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Görüntülerde, vaşağın oturarak bir süre aracı izlediği anlar yer aldı. Daha sonra vatandaşların seslenmesi üzerine uzaklaşan vaşak, ağaçların arasına girerek gözden kayboldu.