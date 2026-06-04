Vatandaşlar yol kenarındaki ormanlık alanda yürürken görüntüledi

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Kastamonu'da araçla seyir halinde olan vatandaşlar, yol kenarındaki ormanlık alanda yürüyen vaşağı fark etti. Vatandaşlar daha sonra vaşağı cep telefonuyla görüntüledi.

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Görüntülerde, vaşağın oturarak bir süre aracı izlediği anlar yer aldı. Daha sonra vatandaşların seslenmesi üzerine uzaklaşan vaşak, ağaçların arasına girerek gözden kayboldu.