Panelvan yola çıkan ata çarptı 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

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Kaza, Bingöl-Erzurum karayolu Ilıcalar mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki panelvan, aniden yola çıkan ata çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Kaya, tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.