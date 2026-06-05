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Panelvan yola çıkan ata çarptı 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

05.06.2026 - 00:16Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BİNGÖL (İHA)

Panelvan yola çıkan ata çarptı 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Bingöl’de panelvan araç yola çıkan ata çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Bingöl-Erzurum karayolu Ilıcalar mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki panelvan, aniden yola çıkan ata çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Kaya, tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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