Hatay'da balina heyecanı! Gerçek bambaşka çıktı

İskenderun'un sahil kesimindeki Meydan Mahallesi’nde yaşayanlar dün akşam deniz kıyısında bir cismi fark edince balina sandı. Meraklı kişiler kısa sürede sahile akın edip, balina sandıkları batıp, çıkan cismi takip etti.

Çevredekiler fotoğraf ve video çekip, sosyal medyalarında paylaştı. Bir süre sonra dalgalarla sahile sürüklenen 6-7 metre uzunluğundaki cismin boru olduğu ortaya çıktı.