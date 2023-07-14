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Hatay'da balina heyecanı! Gerçek bambaşka çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde denizin içerisinde suda batıp çıkan 6-7 metre uzunluğundaki cismi fark edenler balina görme heyecanı ile sahile koştu. Bir süre merakla takip edilen cismin, boru olduğu ortaya çıktı.

14.07.2023 - 12:45 | | DHA
Hatay'da balina heyecanı! Gerçek bambaşka çıktı

İskenderun'un sahil kesimindeki Meydan Mahallesi’nde yaşayanlar dün akşam deniz kıyısında bir cismi fark edince balina sandı. Meraklı kişiler kısa sürede sahile akın edip, balina sandıkları batıp, çıkan cismi takip etti.

Hatayda balina heyecanı Gerçek bambaşka çıktı

Çevredekiler fotoğraf ve video çekip, sosyal medyalarında paylaştı. Bir süre sonra dalgalarla sahile sürüklenen 6-7 metre uzunluğundaki cismin boru olduğu ortaya çıktı.

Hatayda balina heyecanı Gerçek bambaşka çıktı

 

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