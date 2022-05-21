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Hatay ve Burdur'da korkutan orman yangını

Hatay’ın Belen ile Arsuz ilçelerinde ve Burdur'un Bucak ilçesinde orman yangını çıktı. Hatay'daki yangınlar kontrol altına alınırken, Burdur'da yangına müdahale devam ediyor.

21.05.2022 - 18:51 | | Ufuk AKTUĞ/ BELEN (Hatay), (DHA)
Hatay ve Burdur'da korkutan orman yangını

Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde ve Hatay'ın Arsuz İlçesi Karagöz Mahallesi ve Belen İlçesi Amanos Dağları eteklerinde de Orman Yangını çıktı. Belen'deki yangında dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülürken, yangının söndürülmesi için ekipler müdahale etti.

HATAY'DAKİ YANGINLAR KONTROL ALTINA ALINDI

Hatay'da iki noktada çıkan yangın kontrol altına alındı.

HATAY’DA ORMANLARA GİRİŞ YASAKLANDI

Hatay Orman Bölge Müdürlüğü, dün yaptığı açıklamada yangınlara karşı alınan tedbirler çerçevesinde kasım ayı sonuna kadar ormanlara girişlerin yasaklandığını duyurmuştu.

Yapılan açıklamada, “Yeşil vatanımızın korunması amacıyla alınan karar doğrultusunda 1 Haziran 2022-31 Ekim 2022 tarihleri arası ormanlarımıza giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır. Tüm vatandaşlarımıza duyurulur" denildi.

BURDUR'DA DA ORMAN YANGINI

Burdur'un Bucak ilçesinde de orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının düşen yıldırım sonucu çıktığı iddia ediliyor.

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