Hatay Valisi Masatlı, göreve başladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 3 yıldır sürdürdüğü Amasya Valiliği görevi sonrası Hatay'a atanan Vali Masatlı, 6 Şubat’ta yaşanan deprem dolayısıyla Antakya’da bulunan Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi’nde hizmet veren valilik binasına geldi. Görevine başlayan Vali Masatlı, basın açıklaması yaptı. Masatlı, Hatay’ı ayağa kaldırmak için devletin başlattığı seferberliğe tüm gücüyle katkı sunmaya, halkla el ele vererek kenti yeniden inşa etmeye çalışacağını söyledi.

Şubat ayında tarihte benzerine az rastlanır bir felaketle karşı karşıya kalındığını hatırlatan Vali Masatlı, "Depremin ilk anından itibaren başta Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız olmak üzere devletimiz, tüm imkanlarıyla seferber olmuş, aziz milletimizle beraber afet bölgesine yardıma koşmuştur. Ülkemizin dört bir yanından akın akın kuruluşlarımız, yerel yönetimlerimiz, kamu görevlilerimiz, askerlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve sivil halkımız deprem bölgesine intikal ederek, arama-kurtarma, barınma ve iaşe başta olmak üzere, gereken tüm çalışmalarda afetzede halkımızın yanında olmuştur” dedi.

'CANLA BAŞLA MÜCADELE EDECEĞİZ'

Depremin ilk günlerinde, Hatay Koordinatör Valisi olarak görevlendirilerek Hatay’a geldiğini ve depremin şiddetini en fazla yaşayan yerlerden biri olan Hatay’da insanlara hizmet etme fırsatı bulduğunu belirten Vali Masatlı açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Şu an itibarıyla deprem bölgesinde arama-kurtarma faaliyetleri tamamlanmış, enkazlar büyük oranda kaldırılmış, yüzbinlerce çadır ve konteynerden oluşan barınma alanları kurulmuş ve halkımızın ihtiyacı olan tüm hizmetler aktif hale getirilmiştir. İlk etapta acil ve öncelikli ihtiyaçlarımızı belirleyip bu alanlara yönelerek, kamu hizmetlerinin ilimizin her köşesine ulaşımını temin etmeye çalışacağız. Aynı zamanda ilimizdeki alt ve üst yapıyı tesis etme çalışmalarına gereken tüm desteği vererek, bu alandaki tüm çalışmaları da en kısa zamanda tamamlamak için gayret göstereceğiz. Devletimizin TOKİ vasıtasıyla inşa etmeye başladığı on binlerce konutu, hastaneleri ve diğer tüm kamu binalarının kısa sürede tamamlanması için üzerimize düşen tüm görevleri yerine getirecek ve depremin izlerini tamamen ortadan kaldırana dek canla başla mücadele edeceğiz.”

Vali Masatlı son olarak, Hatay’ın tüm güzel insanlarıyla el ele, gönül gönüle vererek bu kadim toprakları tekrar yeşerteceklerine inancının tam olduğunu ifade etti. (DHA)