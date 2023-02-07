Hatay Havalimanı yolunda derin çatlaklar oluştu: Uçuşlar iptal edildi

Kahramanmaraş merkezli peş peşe depremler, Hatay'da da büyük yıkıma neden oldu. İskenderun, Antakya ve Kırıkhan ilçelerinde çok sayıda bina yıkıldı.

Enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalar sürüyor. Hatay Havalimanı yolunda da derin çatlaklar oluştu. Yol, araç trafiğine kapatıldı.

Pistteki yarılmalar nedeniyle de havalimanı, dünden beri uçuşlara kapalı.