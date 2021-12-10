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Hastanenin acil servisinde oksijen tüpü patladı! Yaralılar var...

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Acil Servisi’nde oksijen tüpü patlaması 1 hemşire ile 1 temizlik görevlisi yaralandı.

10.12.2021 - 14:01 |
Hastanenin acil servisinde oksijen tüpü patladı! Yaralılar var...

Olay, saat 13.30 sıralarında, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde meydana geldi. Acil serviste bulunan oksijen tüpü, büyük gürültüyle patladı.

Patlama sonucu hemşire Gizem Elif Türk ve temizlik görevlisi Yılmaz Yapıcı yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastanede tedaviye alındı.

Merkez Başhekimi Doç. Dr. Özcan Pişkin, patlamayla ilgili incelemenin devam ettiğini, yaralıların tedavi altında olduğunu söyledi.

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