Hasar tespitte son durum! Bakan Kurum: 12 bin 398 bina hasarsız, 1025 bina az hasarlı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’daki hasar tespit çalışmalarıyla ilgili son durumu sosyal medya hesabından paylaştı:

15 bin 13 binayı inceledik. 12 bin 398 binanın hasarsız, 1025 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’daki hasar tespit çalışmaları sürüyor. Bakan Kurum, son duruma ilişkin “İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlarımızın ihbarlarını değerlendiriyor, hasar tespit çalışmalarına devam ediyoruz. Şu ana kadar; 15.013 binayı inceledik. 12.398 binanın hasarsız, 1.025 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik” mesajını paylaştı.

İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlarımızın ihbarlarını değerlendiriyor, hasar tespit çalışmalarına devam ediyoruz.



Şu ana kadar;



📌 15.013 binayı inceledik.



📌 12.398 binanın hasarsız,



📌 1.025 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. pic.twitter.com/DvdGJMHf1D — Murat KURUM (@murat_kurum) April 27, 2025