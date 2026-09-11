Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemHaritadan silinen köy yıllar sonra gün yüzüne çıktı
HaberlerGündem Haberleri Haritadan silinen köy yıllar sonra gün yüzüne çıktı

Haritadan silinen köy yıllar sonra gün yüzüne çıktı

11.09.2026 - 12:31Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Haritadan silinen köy yıllar sonra gün yüzüne çıktı

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde Kasımlar Barajı'nda suların çekilmesiyle, batık Darıbükü köyü yeniden gün yüzüne çıktı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Aksu ve Eğirdir ilçelerinden doğan suyun oluşturduğu Köprüçay Nehri üzerinde 2016 yılında yapımı tamamlanan Kasımlar Barajı nedeniyle Darıbükü köyü su altında kaldı.

İLGİLİ HABER

2.250 metrede ortaya çıktı! Gören arkasına bile bakmıyor: Artık burayı terk edin
2.250 metrede ortaya çıktı! Gören arkasına bile bakmıyor: Artık burayı terk edin

Köydeki ev sahiplerine ise farklı alanlarda yeni konut yapılarak teslim edildi.

Özellikle yaz döneminde suların çekilmesiyle köyde bulunan taş evler, cami, okul, eski yapılar ve elektrik nakil hatları yeniden görünür hale geldi.

Geçmişin izlerini taşıyan köyde gün yüzüne çıkan alanlar dron ile görüntülendi.

Özellikle sonbaharda seyirlik görüntüler oluşturan "batık köy" doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oluyor.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Samsunlu profesör hesapladı! Yapay zeka kullananlar farkında değil, gizli fatura ortaya çıktı

Samsunlu profesör hesapladı! Yapay zeka kullananlar farkında değil, gizli fatura ortaya çıktı

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Bursaspor boş geçmedi! 12 gol birden zirveyi getirdi

Bursaspor boş geçmedi! 12 gol birden zirveyi getirdi

Güncel Haberler

Coğrafi işaretli Sinop mantısı değişti! Yurt dışına da gönderilecek
#Gündem

Coğrafi işaretli Sinop mantısı değişti! Yurt dışına da gönderilecek

AKINCI TİHA, İHA-300 füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu
#Gündem

AKINCI TİHA, İHA-300 füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu

Haritadan silinen köy yıllar sonra gün yüzüne çıktı
#Gündem

Haritadan silinen köy yıllar sonra gün yüzüne çıktı