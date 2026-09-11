Coğrafi işaretli Sinop mantısı değişti! Yurt dışına da gönderilecek

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Şanlı, ürünün tüketicilerle yaklaşık 8 ay önce buluşturulduğunu, bu süre zarfında çok güzel geri dönüşler aldıklarını anlatarak, şunları kaydetti:"Bundan sonraki hedefimiz, herkesin ulaşabilmesi için ürünü Türkiye'nin tüm zincir marketlerine taşımak. Çünkü bize geri dönüşlerde çok fazla 'Nereden bulabilirim?' sorusu geliyor. O nedenle özellikle ihtiyacı olan çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti olan insanların ulaşabilmesi için tüm marketlere ulaşması gerekiyor. Biz de bu yolda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."Sinop mantısının çok değerli bir lezzet olduğunu, bu yönüyle de coğrafi işaret aldığını dile getiren Şanlı, bu özel lezzeti herkesin tadabilmesine olanak sağlamak istediklerini sözlerine ekledi.