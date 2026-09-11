Coğrafi işaretli Sinop mantısı değişti! Yurt dışına da gönderilecek
Coğrafi işaretli Sinop mantısı, yüzde 100 karabuğday unuyla glütensiz olarak yeniden üretildi. Çölyak hastalarının da tüketebileceği mantı, yurt içindeki satışların ardından yurt dışındaki tüketicilerle de buluşacak.
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Kuşaktan kuşağa aktarılarak bugüne taşınan ve 2021 yılında coğrafi işaretle tescillenen Sinop mantısı, glütensiz hazırlanan yeni sunumuyla tüketicilerle buluştu.Yarısı cevizli, yarısı yoğurtlu sunumuyla damaklarda farklı bir lezzet bırakan ve kentin yöresel lezzetlerini tatmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında bulunan Sinop mantısı, karabuğday kullanılarak hazırlanan yeni haliyle artık çölyak hastalarının da damaklarına hitap edecek.
Kentte yaşayan kadın girişimci Janset Şanlı tarafından Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle açılan tesiste üretimine başlanan glütensiz Sinop mantısı, yurt dışında da tüketiciyle buluşacak.
Şanlı, çölyak hastalarının glütensiz ve besin değeri yüksek ürünlere ulaşmakta zaman zaman zorluklar yaşayabildiğini söyledi.Coğrafi işaretli Sinop mantısının da çölyak hastaları tarafından tüketilebilmesi için uzun süre araştırma yaptıklarını belirten Şanlı, ürünün glütensiz hazırlanması sürecinin yaklaşık 1,5 yıl sürdüğünü anlattı.
AR-GE çalışmaları, ilgili kurumlardan görüş alınması ve en iyi ürünü elde etme süreçlerinin ardından tesisin bir yıl önce faaliyete başladığını belirten Şanlı, karabuğday kullanarak hazırlanan mantının yurt içinde marketler aracılığıyla çölyak hastaları ile buluşturulduğunu dile getirdi.
Dört kadın çalışanı bulunan tesisin ayda 5 ton mantı üretimi yapma kapasitesine sahip olduğunu ancak taleplere göre aylık üretim miktarının değişiklik gösterdiğini kaydeden Şanlı, "Glütensiz ürün, evet piyasada var ancak bizim kullandığımız yüzde 100 karabuğday unu. İçinde hiçbir katkı maddesi bulunmuyor ve farklı un da girmiyor. Özellikle pirinç nişastası, mısır unu, mercimek, nohut gibi gibi diğer nişastalı ürünler girmiyor. Sadece yüzde 100 karabuğday unu giriyor olması bu ürünü ekstra değerli kılıyor." dedi.
Şanlı, ürünün tüketicilerle yaklaşık 8 ay önce buluşturulduğunu, bu süre zarfında çok güzel geri dönüşler aldıklarını anlatarak, şunları kaydetti:"Bundan sonraki hedefimiz, herkesin ulaşabilmesi için ürünü Türkiye'nin tüm zincir marketlerine taşımak. Çünkü bize geri dönüşlerde çok fazla 'Nereden bulabilirim?' sorusu geliyor. O nedenle özellikle ihtiyacı olan çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti olan insanların ulaşabilmesi için tüm marketlere ulaşması gerekiyor. Biz de bu yolda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."Sinop mantısının çok değerli bir lezzet olduğunu, bu yönüyle de coğrafi işaret aldığını dile getiren Şanlı, bu özel lezzeti herkesin tadabilmesine olanak sağlamak istediklerini sözlerine ekledi.