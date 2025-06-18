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Haliç Köprüsü'nde metrobüs kazası: Ekipler sevk edildi

18.06.2025 - 16:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Haliç Köprüsü'nde metrobüs kazası: Ekipler sevk edildi

Son dakika haberine göre; Haliç Köprüsü üzerinde metrobüs kaza yaptı.

Beylikdüzü yönünde ilerleyen bir metrobüs, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine Haliç Köprüsü'nde kontrolden çıktı.

Araç, köprü üzerindeki metrobüs hattında bulunan bariyerlere çarparak durabildi.

Kaza nedeniyle sökülen bariyerler, köprüden geçen D-100 kara yoluna savruldu. Bu sırada Ankara istikametinde seyir halinde olan bazı araçlar hasar gördü.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

İhbar üzerine ekipler itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sürüyor.

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Haliç Köprüsü'nde metrobüs kazası: Ekipler sevk edildi