Hakkari'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 13 Ocak 2026 Salı Hakkari'de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

12.01.2026 - 22:44Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HABER MERKEZİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Hakkari'de kar yağışı etkili oluyor. Hakkari'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...

Hakkari'de olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteorolojik veriler doğrultusunda ilimiz genelinde bu gece saat 03.00 itibarıyla şiddetini artırarak, yarın saat 15.00’e kadar devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı, tipi, fırtına ve çığ riski nedeniyle yüksek kar örtüsüne sahip özellikle yüksek ve eğimli bölgelerde ulaşımda ciddi aksamalar yaşanabileceği, can ve mal güvenliği açısından risk oluşabileceği değerlendirilmektedir. Bu kapsamda oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi ve vatandaşlarımız ile öğrencilerimizin can güvenliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüştür. Yoğun kar yağışı, tipi, fırtına, çığ ve buzlanma riski nedeniyle Hakkâri il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yaygın eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri dâhil olmak üzere 13 Ocak 2026 Salı günü 1 süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi.

Açıklamada, "Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrenciler ile engelli bireylerin ulaşım sürecinde karşılaşabilecekleri riskler göz önünde bulundurularak, RAM’larda da aynı tarihte hizmete ara verilmesi uygun görülmüştür. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel, engelli personel, diyaliz hastaları, kalp, böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri, 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan biri 13 Ocak 2026 Salı günü 1 süreyle idari izinli sayılacaktır. Ayrıca sağlık hizmetlerinde görev yapan personel ile sahada acil durum sorumluluğu bulunan jandarma, emniyet, AFAD gibi kurumlarda görevli personelin idari izin durumları, kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde ilgili kurum amirleri tarafından planlanacaktır" ifadelerine yer verildi.

