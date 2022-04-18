Hakkari kırsalında araziye tuzaklanmış EYP imha edildi

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik 654 personelin katılımı ile operasyon düzenledi. 'Abluka-2 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Bayar/Kavaklı-2' adı verilen operasyon kapsamında Kavaklı Köyü kırsalında arazide arama yapıldı. Aramada teröristlerce tuzaklanmış EYP tespit edildi. Patlayıcı olay yerinde imha edilirken, bölgedeki operasyonlar devam ediyor.