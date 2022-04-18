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    Yaşamİstanbul'da 7 günde 1730 düzensiz göçmen yakalandı
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    İstanbul'da 7 günde 1730 düzensiz göçmen yakalandı

    İstanbul genelinde insan kaçakçılığına yönelik 11-18 Nisan tarihleri arasında yapılan operasyonlarda, 1730 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerden 137'si ise İl Göç İdaresi kararıyla serbest bırakılırken, 1343 kişinin ise sınır dışı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

    18.04.2022 - 12:14 | | DHA
    İstanbul'da 7 günde 1730 düzensiz göçmen yakalandı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda toplam 1730 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan göçmenlerden adli ve idari işlem yapılan 387 kişi Pendik Şehit Ozan Özen Ara Sevk Merkezi'ne, kalma hakkı olmayan 1343 kişi ise Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Düzensiz göçmenlerden 30'u sınır dışı edilirken, 33'ü sınır dışı edilmek üzere farklı illere gönderildi. Göçmenlerden 137'si ise İl Göç İdaresi kararıyla serbest bırakılırken, 1343 kişinin ise sınır dışı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

    GÖÇMENLER 4 MİNÜBÜSLE YAKALANDI

    Öte yandan, göçmen kaçakçılığıyla ilgili aynı tarihlerde Esenyurt, Küçükçekmece, Bahçelievler ve Başakşehir'de de 4 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonda, 46 Afganistan, 14 Pakistan, 14 Suriye, 3 İran uyruklu toplam 77 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin kaldığı adreslerde yapılan aramalarda, 4 minibüs, 5 şişme bot, 18 uyku tulumu, 5 cep telefonu, 7 kamp malzemesi, 4 pompa, 10 kürek, 4 merdiven ele geçirildi.

    Göçmenlerin kaçışını sağladıkları tespit edilen 4 göçmen kaçakçısı da gözaltına alınırken, şüphelilere 146 bin 718 lira para cezası verildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

     

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