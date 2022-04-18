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    YaşamBursa'da CHP'li Eren Ok, kazada yaşamını yitirdi
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    Bursa'da CHP'li Eren Ok, kazada yaşamını yitirdi

    Bursa’da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil takla attı. Kazada, araç sürücüsü CHP Kestel İlçe Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi Eren Ok (22) hayatını kaybetti, yanında bulunan Murat Kazım (24) yaralandı.

    18.04.2022 - 12:06 |
    Bursa'da CHP'li Eren Ok, kazada yaşamını yitirdi

    Kaza, dün sabah saatlerinde Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi, Barakfakih Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Eren Ok idaresindeki 34 ED 9053 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya savruldu.

    Bursada CHPli Eren Ok, kazada yaşamını yitirdi

    Kazayı görenler yardıma koşarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri sürücü Eren Ok’un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Murat Kazım ise ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Kazım’ın tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Eren Ok'un cenazesi toprağa verilmek üzere dün akşam memleketi Amasya'ya götürüldü.

    MİLLETVEKİLİ ERKAN AYDIN’DAN TAZİYE MESAJI

    CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Eren Ok’un yaşamını yitirmesinin ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlayarak, “Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden CHP Kestel Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Eren Ok'a Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

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