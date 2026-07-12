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Hafriyat kamyonu ezdi geçti: Otomobil ile çarpıştı! 1'i ağır 4 yaralı

12.07.2026 - 09:33Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Hafriyat kamyonu ezdi geçti: Otomobil ile çarpıştı! 1'i ağır 4 yaralı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı. Korkunç kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 42 ABB 15 plakalı hafriyat kamyonuyla, 'U' dönüşü yapmak isteyen A.A.'nın kullandığı 34 GS 070 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, refüje ve yön levhalarına çarptıktan sonra karşı şeride geçerek ağaçlık alanda durabildi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan H.D., B.A. ve H.D. çevredekilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarılırken, sürücü A.A. ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından 1'i ağır 4 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin çalışmasının ardından kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı.

 Hafriyat kamyonu ezdi geçti: Otomobil ile çarpıştı 1i ağır 4 yaralı

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı

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