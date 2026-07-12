Ege'de bir ilke imza attılar! Aydın'da hayata geçirilen bu yöntem ile rekolte katlandı

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Türkiye'de tropikal seracılığın yeni yerleştiğini fakat kısa sürede ihracat seviyesine gelindiğini ifade eden Ülker, "LED sistemlerini şu an her sera sahibi kullanmıyor ama kullanımı hızla yaygınlaşıyor. Bu sene burada bir deneme, yani demo çalışması yaptık ve aldığımız sonuçlardan son derece memnunuz. İlerleyen yıllarda bu sistemi daha profesyonel, daha büyük alanlarda ve dijital otomasyonlarla birleştirerek çok daha yüksek verimlilik seviyelerine ulaştırmayı hedefliyoruz. Ayrıca seradaki telli terbiye sistemi, bitkilerin güneşe doğru düzensiz uzamasını engelliyor. Ağaçların dağınık değil, homojen bir şekilde, her yerden eşit gölge ve güneş alarak büyümesini sağlıyor" diye konuştu.