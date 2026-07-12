Mektup bırakarak evden ayrılan 16 yaşındaki Hacer sırra kadem bastı: 'Zorla tutuluyorsan haber ver kızım'

3

Evden kaçan kızının başına kötü bir şey gelmesinden korkan anne Saadet Dadıcı, "Benim kızım Hacer Dadıcı, 16 yaşında. Sosyal medyayı fazla kullanmayı bilmez. Gözü açık bir kız değil. Kızım saf ve kandırılmaya meyilli biri, insanlara çabuk kanan biri. 16 yaşındaki bir insan aklı ne kadar sağlam olabilir ki.