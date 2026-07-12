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Esenyurt'ta motosikletli herkesi tehlikeye attı: Tek teker üzerinde dakikalarca ilerledi

12.07.2026 - 09:37Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Esenyurt'ta motosikletli herkesi tehlikeye attı: Tek teker üzerinde dakikalarca ilerledi

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde D-100 karayolunda motosikletli dakikalarca tek teker üzerinde ilerledi. Uzun süren bu tehlikeli yolculuk cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, bugün saat 14:00 sıralarında Turgut Özal Mahallesi D-100 Karayolu’nda meydana geldi. Seyir halindeki bir motosikletli trafiği tehlikeye atarak ilerledi. Sürücünün hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attığı anları başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Esenyurtta motosikletli herkesi tehlikeye attı: Tek teker üzerinde dakikalarca ilerledi

Görüntülerde motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken motosikletin önünü havaya kaldırdığı ve uzun süre tek teker üzerinde ilerlediği görülüyor. Ayrıca sürücünün ayağa kalkarak ilerlediği anlar da görüntü de yer aldı. Uzun süre tek teker üzerinde ilerleyen motosiklet sürücüsü bir süre sonra gözden kayboldu.

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