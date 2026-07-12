Trabzon'da korkutan köprü: Demirleri açığa çıktı

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Mahalle sakinlerinden Osman Bedir, köprüden gün içesinde yaklaşık 500 aracın geçtiğini belirterek, "Ortahisar'a bağlı Çağlayan mahallesine bağlı bu köprünün 1985'li yıllarda yapıldığını biliyoruz. Bu köprüden ağır vasıtalar geçiyor. Gün içerisinde en az 500 tane araç geçiyor. Köprüde ayrıca yaya geçidi de bulunmuyor. Araçlar geçeceği zaman yayalar sıkışıyor. Trabzon-Maçka arasındaki en yoğun köprü konumunda bulunuyor. Buna bakım ve onarım istiyoruz. Araç geçtiğinde yayalar sallandığını hissediyor. Her an yıkılabilir. 1990 yılında yaşanan selde bu derenin taştığını gördük. CİMER'e şikayette bulundum. DSİ'ye yönlendirdiler orası da 'Benim ilgi alanımda değil' diyor. Büyükşehir Belediyesi de 'benim ilgi alanımda değil' diyor Vatandaş olarak biz mi kendi imkanlarımızla yaptıracağız ? Bu köprünün yapılmasını istiyoruz" dedi.