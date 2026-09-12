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Hafif ticari araçla traktörün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

12.09.2026 - 18:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)

Hafif ticari araçla traktörün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Kars’ta hafif ticari araçla traktörün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

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Kaza, öğleden sonra Kars-Erzurum kara yolu Kümbetli köyü kavşağında meydana geldi. 46 AGT 009 plakalı hafif ticari araç ile traktör çarpıştı. Araçlardaki 6 kişi yaralandı.

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Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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