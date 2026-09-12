Fındıkta file devrimi işçilik maliyetini yarıya düşürüyor: Bakanlık destek verdi ürün kalitesini zirveye çıkaracak

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File sayesinde daha az iş gücüyle çok daha kısa sürede hasat gerçekleştirdiklerini anlatan Karacaer, "Hasat filesi sayesinde daha önce 10 gün süren fındık toplama işlemini zaman olarak kısattık. 3 dönümlük bahçenin filelerini birkaç kişiyle kısa sürede serip toplayabiliyoruz. Hasat filesi hem işçilik hem de maliyet açısından üreticiye önemli avantaj sağlıyor." dedi.



Bölgede incelemede bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ise fındık bahçelerinde hasat filesi kullanımının her geçen gün yaygınlaştığını dile getirdi.



Filenin fındık üretimindeki en önemli maliyet unsurlarından biri olan işçiliği yüzde 70'lere varan oranlarda azaltabildiğini vurgulayan Yılmaz, "Hasat filesi yalnızca işçilik maliyetlerini düşürmekle kalmadığı gibi ürün kalitesi, randıman ve gelecek yılın verimi açısından da önemli avantajlar sağlıyor. Fındığın toprağa temas etmeden, tam hasat olumuna geldiğinde file üzerine dökülmesi, kalite ve randıman kayıplarının önüne geçiyor. Daldan yapılan hasatta fındık dalları gelecek yıllar için zarar görebilir. Ama fileli hasatta fındık kuruduktan sonra filenin üzerine düşüyor. Böylelikle daldan toplama yapılmasında da gerek kalmıyor." ifadesini kullandı.