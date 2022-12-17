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Hablemitoğlu suikastı faillerinden Mustafa Levent Göktaş Türkiye'ye getirildi

Necip Hablemitoğlu suikastı faillerinden Mustafa Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iade talebi Bulgaristan makamlarınca kabul edilmişti. Göktaş'ı taşıyan uçak 23.57 de İstanbul Havalimanı'na indi.

17.12.2022 - 00:29 | | Enver ALAS - Soner HASIRCIOĞLU, İSTANBUL, (DHA)
Hablemitoğlu suikastı faillerinden Mustafa Levent Göktaş Türkiye'ye getirildi

Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve kaçtığı Bulgaristan'da çıkarıldığı mahkemece Türkiye'ye iade kararı verilen Mustafa Levent Göktaş, uçakla İstanbul'a getirildi. 

Hablemitoğlu suikastı faillerinden Mustafa Levent Göktaş Türkiyeye getirildi

Akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun, 18 Aralık 2002'de silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde yakalanmıştı. Türkiye'nin başvurusu üzerine iadesine karar verilen Göktaş, Türk Hava Yolları'nın Sofya seferini yapan tarifeli uçağıyla 23.55 sıralarında İstanbul Havalimanı'na getirildi. İnterpol ekipleri tarafından havalimanına getirilen Göktaş'ı havalimanında uçaktan polis ekipleri teslim aldı. Göktaş İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Göktaş emniyetteki işlemlerinin ardından adliye çıkarılacağı öğrenildi

Hablemitoğlu suikastı faillerinden Mustafa Levent Göktaş Türkiyeye getirildi

GÖKTAŞ'IN İADESİ HAKKINDA KARAR

Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde 1 Eylül 2022'de polisin rutin kontrolü sırasında yakalanan Mustafa Levent Göktaş'ın ülkeye yasadışı yollarla girdiği belirlenmişti. Hablemitoğlu suikastının faillerinden Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi için başlatılan çalışma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iade talepnamesi hazırlandı. Talepname Adalet Bakanlığı'nca Dışişleri Bakanlığı'na gönderilerek 5 Eylül'de Bulgaristan'a ulaştırıldı. Hakkında, 'tasarlayarak öldürme' ve 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlamaları bulunan Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi talebi, Filibe İstinaf Mahkemesi'nin 14 Aralık 2022 tarihli kararıyla kabul edilmişti. 

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