Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Mahkeme kararlarının arkasında siyasi akıl aramak siyasal akılsızlığın ta kendisidir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki dava kararına ilişkin "Mahkeme kararlarının arkasında siyasi akıl aramak siyasal akılsızlığın ta kendisidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının, yargılandığı bir davada aldığı ceza üzerinden, gerek kamuoyunda gerekse Mecliste konunun kendisiyle ilgisi olmayan bir gündem inşa edilmeye çalışıldığını gördük. Öncelikle şu hususları ifade etmek isterim: Anayasamızın Yargı Yetkisi başlıklı 9uncu maddesinde, yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılmaktadır.

Mahkeme kararlarının arkasında siyasi akıl aramak, siyasal akılsızlığın ta kendisidir. Muhalefetin kendi içindeki Cumhurbaşkanı adaylığı kavgasına, bu mahkeme kararının alet edilmesi trajikomik bir görüntüdür.

Bizim bir yargı kararı hakkında beyanda bulunmamız mümkün değildir. Yargısal süreçler devam etmektedir. Yani karar henüz kesinleşmemiştir. Bu kararın daha istinaf ve Yargıtay aşamaları bulunmaktadır. Kararı verecek olan ne yürütme, ne TBMM ne de karalama siyasetiyle muhalefettir. Verilen kararda herhangi bir eksik veya yanlış varsa, bunun düzeltileceği yer yine yargı kademeleridir.

Anayasamızın 138. Maddesinde; Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilgili soru sorulamayacağı, görüşme yapılamayacağı veya herhangi bir beyanda bulunulamayacağı; yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği açıkça hüküm altına alınmıştır.

EYT ile ilgili çalışmamızı bu ay tamamlayıp, kamuoyuna açıklayacağız.