Kızılelma'dan tarihi uçuş! Abdullah Ağar: Gelecekte tarihe damga vuracak

Terör ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Abdullah Ağar, F-35'lerde yaşanan sorunlara ve Kızılelma'daki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son dönemlerde F-35'lerde yaşanan kaza kırımlara ilişkin konuşan Ağar, "F-35'leri kullanan pilotlar genellikle tecrübesiz pilotlar. Muhtemelen bu pilotlar simülasyondan çıkıp uçağı uçurmaya başlıyorlar. Eğitim evresinde olabilirler ama tam anlamıyla tecrübeli pilotlar değiller." dedi.

"KIZILELMA" F-35'İN YERİNİ ALACAK MI?

'Kızılelma, F-35'lerin yerini alacak mı?' sorusuna cevap veren Abdullah Ağar, "F-35 ile karşılaştırılacak bir sistem değil bu. Onlar belirli bir seviyeye ulaştı. Bizde de hem özel hem de kamusal sektörün ulaştığı seviye gerçekten gurur verici. Gelecekte tarihe damga vuracaklarına ilişkin bir gerçek var. Türkiye, savaşla ilgili yeni bir konsept ortaya çıkardı." dedi.

Türkiye'nin SİHA teknolojileri sayesinde eriştiği yeteneğe değinen Ağar, "Teknolojik anlamda bir yeteneğiniz var. Bu yeteneğinizi doğru mu, yanlış mı, etkili mi, etkisiz mi kullanacaksınız? Önemli olan soru bu. Dünya harıl harıl Karabağ savaşını çalıştı. Neden? Çünkü orada 5. nesil bir savaş vardı. Bunu dünyada uygulayabilen bir Türkiye bir de Azerbaycan var. İngilizler bizden SİHA almanın yanında SİHA'ların yapımını da öğrenmek istiyor. Yunanistan buna karşı dışarıdan tedariki tercih ediyor. Yenileme açısında yarın Yunanistan kendini yenileyemeyecek. Türkiye sürekli bir gelişim içerisinde olacak. Sadece Yunanistan da değil, dünya şuan KIZILELMA'yı konuşuyor. Türkiye, dünyada 5 ülkenin sahip olduğu bir yeteneğe sahip. Bu anlamıyla Türkiye 5'li lige girmiş durumda. Bir SİHA 851 Ermeni hedefini yok etti. Bunların içinde tank sistemleri, taburlar vb. var. SİHA'ların insansız olması, pilotun daha agresif manevralar yapmasını sağlayacak. Pilot bu konuda çok daha cüretkar olabilecek." ifadelerini kullandı.