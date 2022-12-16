GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Şanlıurfa'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs sulama kanalına düştü: 6 ölü
ABONE OL

Şanlıurfa'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs sulama kanalına düştü: 6 ölü

Valiliği, Harran ilçesi Öncüler Mahallesi Biçer Mezrası mevkiinde göçmenleri taşıyan minibüsün kanala uçması sonucu meydana gelen kaza ile ilgili resmi açıklama yaptı. Valilik kazada 6 göçmenin hayatını kaybettiğini duyurdu.

16.12.2022 - 15:46 | | DHA-İHA
Şanlıurfa'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs sulama kanalına düştü: 6 ölü

Olay, öğleden sonra Harran'a bağlı Öncüler Mahallesi Biçer Mezrası yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs, sulama kanalına uçtu.

Minibüsü görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada 6 göçmen hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Toplamda 25 kişi ise sağ olarak kurtarıldı. 

VALİLİK, 6 GÖÇMENİN ÖLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Şanlıurfa Valiliği, Harran ilçesi Öncüler Mahallesi Biçer Mezrası mevkiinde göçmenleri taşıyan minibüsün kanala uçması sonucu meydana gelen kaza ile ilgili resmi açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizin Harran ilçesi Öncüler Mahallesi Biçer Mezrası mevkiinde 31 göçmeni taşıyan bir minibüsün kanala devrilmesi sonucu 6 göçmen hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralı olmak üzere toplamda 25 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. Olayın organizatörü yakalanmış olup adli süreç hassasiyetle tarafımızca takip edilmektedir. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

 

GÜNCEL HABERLER

Global Sürdürülebilir Turizm Konferansı, 2023’de Antalya’da yapılacak

Global Sürdürülebilir Turizm Konferansı, 2023’de Antalya’da yapılacak

Şanlıurfa'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs sulama kanalına düştü: 6 ölü

Şanlıurfa'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs sulama kanalına düştü: 6 ölü

Enerjide milli adımı başlatan söz! Adım adım tarihi süreç

Enerjide milli adımı başlatan söz! Adım adım tarihi süreç