Şanlıurfa'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs sulama kanalına düştü: 6 ölü

Olay, öğleden sonra Harran'a bağlı Öncüler Mahallesi Biçer Mezrası yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs, sulama kanalına uçtu.

Minibüsü görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada 6 göçmen hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Toplamda 25 kişi ise sağ olarak kurtarıldı.

VALİLİK, 6 GÖÇMENİN ÖLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Şanlıurfa Valiliği, Harran ilçesi Öncüler Mahallesi Biçer Mezrası mevkiinde göçmenleri taşıyan minibüsün kanala uçması sonucu meydana gelen kaza ile ilgili resmi açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizin Harran ilçesi Öncüler Mahallesi Biçer Mezrası mevkiinde 31 göçmeni taşıyan bir minibüsün kanala devrilmesi sonucu 6 göçmen hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralı olmak üzere toplamda 25 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. Olayın organizatörü yakalanmış olup adli süreç hassasiyetle tarafımızca takip edilmektedir. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.