GÜRZ, TEKNOFEST'te görücüye çıktı! Saniyede 400 mühimmat patlatıyor

TENOFEST tüm heyecanıyla devam ediyor. Yerli ve milli üretilen hava savunma sistemleri tek tek görücüye çıktı. TEKNOFEST’te HİSAR ve SİPER füze sistemleri sergilenirken, aralarında en yeni olanı ise Gürz Hava Savunma sistemiydi. Altınbaş Üniv. Öğretim. Üyesi Eray Güçlüer, GÜRZ Hava Savunma sisteminin özelliklerini CNN Türk’e anlattı.

Güçlüer konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’de çok sayıda savunma sistemleri üretiliyor. Yeni olan ne? Gürz Hava Savunma sistemini bulduk. Gürz Hava Savunma sistemi, dünyada tek, Türkiye’ye özgü, çok yönlü hava savunma desteği veren ilginç bir kombinasyon.

‘SÜRÜ DRONE’LARI BERTARAF EDECEK’

3 kademeden oluşuyor. İki tane de füze sistemi var. 4 km’den 20 km’ye menzile kadar bir genişlikte hava savunma desteği sağlıyor. ‘Diğerlerinden farkı ne?’ derseniz sürü drone’lara karşı etkili bir sistem. Bir sürü drone düşünün 30-40 tane, saldırı yapmaya çalışan düşman drone’ları, İHA saldırısını düşünün aynı anda hepsini bertaraf edecek bir kapasiteye sahip.

‘1 SANİYEDEN KISA SÜREDE 400 MÜHİMMAT PATLIYOR’

Dünyadaki sürü drone’lara karşı yapılan sistemler yüksek sayıda seri atış yaparak bu drone’ları vurma şeklinde ama bu yeterli olmuyor. Seri atış yaparsanız yapın bazılarını kaçırabiliyorsunuz. Bizimkiler seri atış yapmıyor her bir atılan mermi 100 parçaya ayrılıyor. 1 saniyeden daha kısa sürede 400 mühimmat patlıyor. Yaklaşan sürü drone’a 3-4 metre mesafeden patlama meydana getiriyor ve bulut oluşuyor.

‘150 KM HEDEFİ MİLİMETRE HASSASİYETLE VURDU’

HİSAR ve SİPER füze sistemleri hangi aşamaya geldi diye baktığımızda. Hisar sistemi 20-100 km menzil, Siper füzesi 150 km’nin üzerinde. En son Sinop’ta yapılan atışta 150 km hedefi milimetre hassasiyetle vurdular.

‘9 SANİYEDE 9 FÜZE ÇIKIYOR’

S-400'lerin aktivasyon süresi yaklaşık 17 ile 20 dakika arasında. Biz kaç dakikada SİPER’i aktif edebiliriz? Sadece 9 saniye, 9 saniyede füze çıkıyor.

SİPER’in takip radarı 600 km, menzili de 600 km’ye çıkarılacak. Dünyada 600 km menzilde yüksek irtifa hava savunma sistemi yok, sadece Türkiye’nin olacak.”