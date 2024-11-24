Günlük 3 bin lira yevmiye ile çalışacak eleman bulamıyorlar!
Aydın’ın Germencik ilçesinde zeytin hasadı devam ederken, üreticiler işçi bulmakta büyük zorluk yaşıyor. Hasat için hummalı bir çalışma sürdüren üreticilerden Esma Doğan, zeytin çırpacak işçi bulamadıklarından dert yandı. Günlük 3 bin lira yevmiye ile .çalışacak işçi bulmadıklarını belirten Doğan, "Zeytini yetiştiriyoruz ama işleyecek işçi bulamıyoruz. Zeytin silkme makinemiz olmasına rağmen bunu kullanacak işçilere günlük 3 bin lira yevmiye veriyoruz ama işçi bulamıyoruz." diye konuştu.
İHA
• 24 Kasım 2024 - 16:17 • Son Güncelleme:
İHA
• 24 Kasım 2024 - 16:17 • Son Güncelleme: