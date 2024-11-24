Günlük 3 bin lira yevmiye ile çalışacak eleman bulamıyorlar!

Zeytin ağaçlarından düşen zeytinleri dallarından ve yapraklarından da ayıkladıklarını kaydeden Doğan; "Daha sonra çuvalları koyup zeytinyağı işleme tesisine götürüyoruz. Orada zeytinler işlenip yağı çıkarılıyor. Zeytinyağı sofraya gelene kadar bayağı zahmetli bir süreçten geçiyor. Bu yıl zeytinyağının fiyatı da düşük. Litresi borsada 150 lira. Bu fiyat bizim emeğimizin karşılığı olamaz. Zeytinyağının fiyatı bu yıl biz üreticileri memnun etmiyor" diye konuştu.