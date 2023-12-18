Gümüşhane ve Erzincan'da peş peşe iki deprem

AFAD'ın verilerine göre; Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde saat 23.23'de yerin 15.68 kilometre altında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE SALLANMIŞTI

Öte yandan dün de Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde AFAD verilerine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.. Gümüşhane'nin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Öte yandan bu depremin ardından Erzincan'da da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.