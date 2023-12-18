Gümüşhane ve Erzincan'da peş peşe iki deprem
AFAD, Gümüşhane Kelkit'te 4,1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Kelkit'te dün gece saatlerinde de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
AFAD'ın verilerine göre; Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde saat 23.23'de yerin 15.68 kilometre altında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE SALLANMIŞTI
Öte yandan dün de Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde AFAD verilerine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.. Gümüşhane'nin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 18, 2023
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Kelkit (Gümüşhane)
Tarih:2023-12-18
Saat:23:23:13 TSİ
Enlem:39.92667 N
Boylam:39.32611 E
Derinlik:15.68 km
Detay:https://t.co/ph098qgdlp@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Öte yandan bu depremin ardından Erzincan'da da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 18, 2023
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Merkez (Erzincan)
Tarih:2023-12-18
Saat:23:28:20 TSİ
Enlem:39.90778 N
Boylam:39.26333 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/gCBhAXshQe@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi