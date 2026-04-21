Gülistan Doku soruşturmasında son dakika gelişmesi: Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel Erzurum Adliyesi'nde!

"Sürecin Erzurum ayağındayız. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının yetkili mahkeme olmaması gereğince yetkili mahkeme Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı olması sebebiyle Vali Tuncay Sonel gözaltına alındıktan sonra Erzurum'a getirildi. İzlenimlerimi aktarıyorum. Başı dikti. Pişmanlık emaresi yoktu. Başı dik bir şekilde adliye binasına girdi.Kritik bir bilgiyi aktarmak istiyorum. Emniyette 3 gün boyunca kendisine ifade vermek istiyor musunuz diye sorulan Tuncay Sonel, 'Ben devletin valisiyim. Emniyette cevap vermem, susma hakkımı kullanıyorum' dedi. 3 gün boyunca gözaltında kalan dönemin valisi ifade vermedi.Vali ile ilgili suçlamalara şu; Suç delillerini gizleme, yok etme, ortadan kaldırma. Ama bu suçlar kişisel suçlar. Bu suçları kullanmış olduğu makam aracılığıyla işlediği için ona yüklenen cezada iki katına çıkıyor. Çok ciddi tespitler var. 73 soru ile karşı karşıya kalacak vali. Saatler boyunca kendisine yöneltilen sorulara cevap verecek"