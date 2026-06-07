Edirne ve Kırklareli'de sağanak etkili oldu! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bugün saat 17.00 ile 20.00 arasında Edirne ve Kırklareli'de kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Uyarını ardından Edirne ve Kırklareli'de sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle Kırklareli'de bazı cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı. Ahmetçe köyünde yağış nedeniyle bazı yollarda hasar meydana geldi.

Edirne'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığındı. Kentte yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor