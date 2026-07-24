Kars'ta zaman bu köyde durmuş gibi: Asırlık surların içinde yaşam sürüyor! 'Dünyada çok az örneği var'

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Arslan, Keçivan Kalesi’nin bugünkü şeklini Orta Çağ'da aldığını belirterek, "Tunçkaya köyündeki kale yerleşimi Orta Çağ'da bugünkü şeklini almış bir kale ve halen daha köydeki yaşantıyla birlikte iç içe geçmişliğin en güzel örneklerinden biri. Kalenin ilk kez kimler tarafından ve ne zaman kurulduğu bilinmemekte ancak tarihi kaynaklarda adının geçmesi itibarıyla biz ilk kez Romalılar döneminde inşa edildiğini tahmin etmekteyiz. Evliya Çelebi bu kaleyi bizzat görmüş, incelemiş ve Seyahatname'sinde de bahsetmiştir. Yine Evliya Çelebi'nin verdiği tarihsel bilgilere göre Abbasi hakimiyetinin burada söz konusu olduğunu söyleyebiliriz." dedi.