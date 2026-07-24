Dolmabahçe ve Çırağan'ın asırlık çınarlarında kanser alarmı: Tedavisi mümkün değil!

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Eser, "Burada zaten bizim için en önemli konulardan bir tanesi ağacın hastalığa yakalanmaması. Hasta olduktan sonra mücadele dediğimiz gibi imkansıza yakın. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Kullandığımız bakım ekipmanlarını çamaşır suyu bile yüzde 70 çamaşır suyu, yüzde 30 su, yüzde 70 alkol yüzde 30 su karışımlarıyla dezenfekte etmemiz gerekiyor ki sporlar etkisiz hale gelsin. Çünkü bu sporlar kullanılan testerede, budama makasından 6 aydan bir yıla kadar aktif bir şekilde yaşayabiliyorlar. Dikili kuruların da alandan çıkmasını özellikle belirtmemizin sebebi ölü odun dokusunda bu hastalığın mantarları 5 yıla kadar yaşayabiliyor. Bakım aralıkları genellikle vejetasyon dönemlerinin olduğu zamanlarda yapılıyor. En geç 6 aydan 6 aya bakım yapılması gerekiyor. Ama hastalıklı ağaçları zaten herhangi artık bir bakımdan ziyade artık ya alandan çıkarılması gerekiyor ya da hastalıklı ağaçlar ilk gözlemlendiği anda basit müdahale yöntemleri dediğimiz yöntemler var. Ağacın ömrünü uzatmak adına bunları yapabiliyoruz. Basit yöntemler olarak ağaca biz enjeksiyon yapıyoruz, 'endoterapi' yöntemleri yapıyoruz. Ağaca doğrudan kısımlarına, iletim demetlerine vitaminler veriyoruz ya da bu hastalıkla mücadele edecek bu liflerin yayılmasını engelleyecek ya da o süreç uzatacak ilaçlar veriyoruz" diye konuştu.



‘GERÇEKTEN HASTALIKLIYSA, KESİLMESİ GEREKİYORSA KESİLİR’



Ceyhun Türk, “Eğer gerçekten hastalıklıysa, kesilmesi gerekiyorsa kesilir, budanması gereken varsa budansın. Eğer bakım yapılacak ağaçlar varsa yapılsın da ama bu şekilde değil de ona göre bir önem alınmasını isterim. Bizim ömrümüz yetmez. Bu şekilde bir ağacın dikilip büyümesi için bir yüzyıl geçmesi gerekiyor. Bir ceviz ağacı bile 5 yıl sonra meyve veriyor ki çınar ağacı daha asırlık, adı üzerinde asırlık çınar diyoruz. O yüzden ben kesilmesine karşıyım. Bakım yapılsın, ona göre onarım varsa yapılsın ama bu şekilde değil de daha farklı” dedi.



'YAŞATILMASI İÇİN İMKANLARIN SEFERBER EDİLMESİ GEREKLİ'



Taner Şahiner, “Kurtarılabiliyorsa kurtarılması ama kurtarılamıyorsa da insanlar açısından risk oluyorsa da gereğinin yapılması tabii ki önemli. İçinde kurtarılacak, yıkılacak bir rüzgarda mala, cana zarar verecek gibi bir durumu söz konusuysa eğer, tabii ki kesilmesi daha makul. Ama kurtarma durumu da varsa, o da bir canlı. Yaşatılması için imkanların seferber edilmesi gerekli diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.