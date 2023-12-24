GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri GSS prim borcu olanlar dikkat! Süre uzatıldı
ABONE OL

GSS prim borcu olanlar dikkat! Süre uzatıldı

Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamındaki vatandaşlar, prim borcu olsa dahi Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitesi hastanelerindeki sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecek.

24.12.2023 - 07:59 |
GSS prim borcu olanlar dikkat! Süre uzatıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, GSS’li olup prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamayacak Türk vatandaşları ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitesi hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerine ilişkin düzenleme 31 Aralık 2024’e kadar uzatıldı.

Böylece bu kapsamdaki kişiler, prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın devlet hastaneleri ile devlet üniversitesi hastanelerinden önümüzdeki yıl da yararlanabilecek..

Kentsel dönüşüm için vatandaşa büyük destek: Faizsiz kredi, hibe, kira yardımı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRKentsel dönüşüm için vatandaşa büyük destek: Faizsiz kredi, hibe, kira yardımıHaberin Tüm Görselleri
Kimliğini ve ehliyetini yenilemeyenler dikkat! Yeni açıklama geldi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRKimliğini ve ehliyetini yenilemeyenler dikkat! Yeni açıklama geldi! Haberin Tüm Görselleri

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi yetkililerinden Dijital Telif Yasası açıklaması: Zorlayıcı önlem gündemde olmalı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi yetkililerinden Dijital Telif Yasası açıklaması: Zorlayıcı önlem gündemde olmalı

Bolu'da başladı, kar İstanbul'a lapa lapa geliyor! Meteoroloji 21 kent için fırtına ve kar uyarısı yaptı: 25-31 Aralık hava nasıl olacak?

Bolu'da başladı, kar İstanbul'a lapa lapa geliyor! Meteoroloji 21 kent için fırtına ve kar uyarısı yaptı: 25-31 Aralık hava nasıl olacak?

Çalışan tüm emeklilere 5 bin TL ikramiye! Yeni detay ortaya çıktı, otomatik olarak hesaplara yatırılacak

Çalışan tüm emeklilere 5 bin TL ikramiye! Yeni detay ortaya çıktı, otomatik olarak hesaplara yatırılacak