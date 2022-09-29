Grip aşısının fiyatı belli oldu! 65 yaş üstü vatandaşlar dikkat

Yazın bitmesiyle grip vakaları yaşanmaya başlarken, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca da merakla beklenen grip aşılarının Türkiye’ye ulaştığını duyurdu. Ancak henüz eczanelere dağıtılmayan grip aşılarının en geç 15 Ekim’den itibaren raflardaki yerini alacağını belirten eczacılar ise 65 yaşın altındakiler ile herhangi kronik hastalığı olmayan vatandaşların 243 liralık ücret karşılığı aşı temin edebileceklerini söyledi.

Aile Sağlığı Elemanları Federasyonu ASEF Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Durgut da, grip aşılarının henüz dağıtıma verilmediğini, Ekim ayının ikinci yarısından itibaren aşılara erişimin sağlanacağını belirterek, “Kronik hastalığı olanlar ile 65 yaş üstü vatandaşlarımız grip aşısını, eczanelerden ücretsiz temin edebilecek. Aile hekimleri de ücretsiz aşı uygulamasına devam edecek” dedi.

BAKTERİ YÜKÜ ENDİŞESİ

Milliyet’e konuşan uzmanlar ise yaz döneminin sona ermesiyle 65 yaş üstü vatandaşlar, kronik hastalığı olanlar, bağışıklığı baskılanmış kişiler ile gebelerin de mutlaka grip aşısı yaptırması gerektiğinin altını çizdiler. Gazi Üniversitesi İmmünoloji Anabilim Dalı öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Bulut, “40 milyon kişinin grip aşısı olması gerektiğini düşünüyoruz ancak stoklarda bu kadar aşı olması söz konusu olmuyor. Hem grip, hem Kovid durumuna sindemi diyoruz ve iki virüs aynı anda öldürücü olabiliyor. Risk grubu olarak tanımlanmayan dar gelirli vatandaşlara da aşı temin edilmeli” diye konuştu.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık da, özellikle kasım ayının ikinci yarısından itibaren çocuklarda ağırlıklı olmak üzere influenza vakalarında ciddi artış beklendiğine dikkati çekerek, “Asıl sıkıntı ise viral solunum yolu üzerine bakteriyal yük binmesidir. Özellikle ağır zatürre tablosu gibi sorunlar viral enfeksiyonlardan sonra ağır hastalık seyrine neden olabilir. Risk gruplarına kış aylarına girilmeden grip aşısı öneriyoruz” değerlendirmesini yaptı.

VAKALAR ARTABİLİR

Ekfeksiyon Hastalıkları uzmanı Doç.Dr. Duran Tok, maske-mesafe kuralının kalkması nedeniyle sonbahar ve kış döneminde grip vakalarında ciddi artış beklediklerini söyledi: “Önceki yıllarda grip virüsü ile karşılaşmayan birçok kişinin bağışıklık sistemi influenza virüsüne daha açık hale gelecek. Bu nedenle mümkünse kapalı alanlarda sadece koronavirüs için değil, bulaşıcı hastalıklardan korunmak amacıyla maske tercih edilmesini öneriyorum. 65 yaş üzeri kişiler ve kronik hastalığı olanlar ile obezler mutlaka grip aşılarını olmalı.”

İKİZ SALGIN UYARISI

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), influenza (grip) ve Kovid-19’un önümüzdeki aylarda aynı anda geniş çapta yayılarak “ikiz salgın” oluşturabileceği konusunda uyarıda bulundu. UKHSA yetkilileri, önümüzdeki aylarda ciddi hastalıklara neden olabilecek grip enfeksiyonlarının yeniden canlanmaya hazır olduğunu ve bunun halihazırda var olan Kovid-19 dalgasıyla birleşebileceğinden endişe ettiklerini açıkladı. Uzmanlar, İngiltere’de Kovid-19 kısıtlamaları son 3 yılda gribi son derece düşük seviyelerde tutarken, şu anda neredeyse pandemi öncesi seviyelere döndüğünü, grip vakalarının bağışıklığın düşük olduğu sonbahar ve kış mevsimlerinde artabileceği anlamına geldiğini söyledi.