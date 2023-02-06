Gözler kritik toplantıya çevrildi! İşte masadaki konu başlıkları

EYT ile ilgili kanun teklifi, 7'inci yargı paketi, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreci... Kabine, 2 haftalık aranın ardından yine yoğun bir gündemle toplanacak.

EYT'lilere ilişkin düzenleme toplantının öncelikli gündem maddesi. Komisyonda kabul edilen teklif salı günü Genel Kurul'da görüşülmeye başlanacak.

Düzenlemeyle ilk etapta yaklaşık 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde edecek.

'Çat-kapı' haciz işlemi de tarihe karışacak

7'nci Yargı Paketi kabine toplantısının bir diğer gündem başlığı. Düzenlemeyle 'çat-kapı' haciz işlemi de tarihe karışacak.

Kira ve komşuluk uyuşmazlıklarına ara buluculuk şartı getirilecek.

Terörle mücadele

Terörle mücadele de toplantıda değerlendirilecek. Yurt içinde ve sınır ötesinde yürütülen operasyonlardaki son durum görüşülecek.

İsveç ve Finlandiya'nın üyelik süreci

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreci Kabine Toplantısı'nda masada olacak.

Türkiye aleyhine düzenlenen skandal eylemlere izin veren İsveç hükümetinin tutumu değerlendirilecek. İzlenecek yol haritası görüşülecek. (TRT Haber)