Görenlerin gözleri doldu! 2’nci sınıf öğrencisi Meryem'in yaptığı hareket görenlerin yüreğini ısıttı
29.10.2026 - 09:57Güncellenme Tarihi:
Hatay'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla okul bahçesinde düzenlenen törende, yağmur başlayınca elindeki şemsiyeyle Atatürk maketini koruyan Meryem Birce Bahtiyar, görenleri duygulandırdı.
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Kumlu ilçesindeki Nilüfer Hamit Karadeniz İlkokulu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Tören sırasında yağmur başlayınca 2'nci sınıf öğrencisi Meryem Birce Bahtiyar, ıslanmaması için Atatürk maketini şemsiyesiyle korudu.
O anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.