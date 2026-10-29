Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemGörenlerin gözleri doldu! 2’nci sınıf öğrencisi Meryem'in yaptığı hareket görenlerin yüreğini ısıttı
HaberlerGündem Haberleri Görenlerin gözleri doldu! 2’nci sınıf öğrencisi Meryem'in yaptığı hareket görenlerin yüreğini ısıttı

Görenlerin gözleri doldu! 2’nci sınıf öğrencisi Meryem'in yaptığı hareket görenlerin yüreğini ısıttı

29.10.2026 - 09:57Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Görenlerin gözleri doldu! 2’nci sınıf öğrencisi Meryem'in yaptığı hareket görenlerin yüreğini ısıttı

Hatay'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla okul bahçesinde düzenlenen törende, yağmur başlayınca elindeki şemsiyeyle Atatürk maketini koruyan Meryem Birce Bahtiyar, görenleri duygulandırdı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Kumlu ilçesindeki Nilüfer Hamit Karadeniz İlkokulu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Tören sırasında yağmur başlayınca 2'nci sınıf öğrencisi Meryem Birce Bahtiyar, ıslanmaması için Atatürk maketini şemsiyesiyle korudu.

İLGİLİ HABER

Türkiye Cumhuriyeti 103 yaşında!
Türkiye Cumhuriyeti 103 yaşında!

O anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Bahçelievler’de 29 Ekim coşkusu başladı: Final Mela Bedel konseriyle
#Gündem

Bahçelievler’de 29 Ekim coşkusu başladı: Final Mela Bedel konseriyle

Kalp şeklindeki Tavşanlı Höyük'te 4 bin yıllık keşif: Yıkılan binanın molozları arasından çıktı: 'Binlerce yıl böyle korunmuş'
#Gündem

Kalp şeklindeki Tavşanlı Höyük'te 4 bin yıllık keşif: Yıkılan binanın molozları arasından çıktı: 'Binlerce yıl böyle korunmuş'

Kars’ta alternatif ürün olarak yetiştirildi! İlk hasadı yapıldı: Yeni gelir kapısı oldu
#Gündem

Kars’ta alternatif ürün olarak yetiştirildi! İlk hasadı yapıldı: Yeni gelir kapısı oldu