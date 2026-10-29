Bahçelievler’de 29 Ekim coşkusu başladı: Final Mela Bedel konseriyle

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Törene Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Timur Budak, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları saygıyla anıldı.

BAHADIR’DAN CUMHURİYET BAYRAMI KAHVALTISI

Çelenk sunma töreninin ardından Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır tarafından Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kahvaltı programı düzenlendi. Kahvaltı programında davetlilerle bir araya gelen Bahadır, Cumhuriyet’in 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen kutlamaların birlik ve beraberlik içerisinde devam edeceğini belirtti.

CUMHURİYET COŞKUSU GÜN BOYU DEVAM EDECEK

Bahçelievler’de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek. Kutlama programı kapsamında Nurettin Topçu Kültür Merkezi’nde öğrencilerin ve vatandaşların katılımıyla Cumhuriyet Bayramı etkinliği gerçekleştirilecek. Programın ardından otobüslerle ilçe genelinde Cumhuriyet korteji düzenlenecek. Türk bayraklarıyla gerçekleştirilecek kortejle Cumhuriyet Bayramı coşkusu Bahçelievler’in cadde ve sokaklarına taşınacak.

KUTLAMALAR MELA BEDEL KONSERİYLE SONA ERECEK

Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, akşam saatlerinde gerçekleştirilecek Mela Bedel konseriyle tamamlanacak.

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Sevilen sanatçı Mela Bedel, saat 20.00’de Şirinevler Mahallesi Barbaros Caddesi’nde bulunan Milli Egemenlik Parkı’nda sahne alacak.

Cumhuriyet’in 103. yıl dönümüne özel düzenlenen ücretsiz konserde vatandaşlar, 29 Ekim coşkusunu hep birlikte yaşayacak.