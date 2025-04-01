Google, 14 yıllık reklam davasını 100 milyon dolara kapadı

Anlaşma, 2004-2012 arasında Google’ın reklam platformunu kullananları kapsıyor. Dava, 2011 yılında başlamıştı ve uzlaşma teklifi, geçen perşembe Kaliforniya’nın San Jose kentindeki federal mahkemeye sunuldu. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için mahkeme onayı gerekiyor. Davada, Google’ın o dönem AdWords olarak bilinen (şimdiki adıyla Google Ads) reklam platformunda kullandığı Akıllı Fiyatlandırma sisteminin manipüle edildiği öne sürüldü. Reklam verenler, kendilerine vaat edilen indirimlerin uygulanmadığını savundu.

Bir diğer iddia ise, reklam verenlerin reklamlarını belli coğrafi bölgelere yönlendirmiş olmalarına rağmen, bu reklamların hedef dışındaki bölgelerde gösterilip tıklanması ve bu tıklamalardan da ücret alınması. Reklam verenler, bu uygulamanın yanıltıcı olduğunu savundu. Uzlaşma, 1 Ocak 2004 ile 13 Aralık 2012 tarihleri arasında AdWords platformunu kullanan tüm reklam verenleri kapsıyor. Google ise suçlamaları kabul etmiyor ancak davanın daha fazla uzamaması adına uzlaşma yolunu tercih etti.Bir diğer iddia ise, reklam verenlerin reklamlarını belli coğrafi bölgelere yönlendirmiş olmalarına rağmen, bu reklamların hedef dışındaki bölgelerde gösterilip tıklanması ve bu tıklamalardan da ücret alınması. Reklam verenler, bu uygulamanın yanıltıcı olduğunu savundu. Uzlaşma, 1 Ocak 2004 ile 13 Aralık 2012 tarihleri arasında AdWords platformunu kullanan tüm reklam verenleri kapsıyor. Google ise suçlamaları kabul etmiyor ancak davanın daha fazla uzamaması adına uzlaşma yolunu tercih etti.