Göçmen faciasında şoke eden gelişme! Yunanistan iddiası! "100 çocuk vardı"

Yunanistan'daki tekne faciasının yankıları sürüyor. Batan göçmen teknesinde yüzlerce kişi can verdi. CNN Türk Atina Temsilcisi Yorgo Kırbaki, göçmen faciasına ilişkin detayları aktardı.

Yorgo Kırbaki'nin açıklamaları şöyle:

Yunanistan'ın güneyinde 7 mil açığında 600 sığınmacının hayatını kaybettiği faciaya Yunan sahil teknesinin yol açtığı iddiaları artıyor. Faciada kurtarılan sığınmacılar ifadelerinde içerinde 750 kişinin bulunduğu balıkçı teknesinin Yunan sahil güvenlik tarafından çekildiği sırasında battığını söylediler.

BALIKÇI TEKNESİNE HALAT

Yunan medyasına göre ifadesi alınan sığınmacılar şunları belirtti: Yunan sahil güvenlik teknesi başarısız bir denemeden sonra sığınmacıların bulunduğu ve motorunda arıza nedeniyle saatlerce aynı noktada seyreden balıkçı teknesine halat bağladı. Ardından da hızla çekmeye başladılar. Bu sırada balıkçı teknesi yan yatıp, batmaya başladı.

YUNANİSTAN'IN SAVUNMASI

Buna karşı Yunan güvenlik yetkilileri teknenin batmasında hiçbir sorumluluk taşımadıklarını, böyle bir teşebbüste bulunmadıklarını, sığınmacıları kendilerine yönelik asılsız ithamlarda bulunduklarını söylüyor.

AKDENİZ'DEKİ FACİADA KURTULANLAR KONUŞTU: AMBARDA 100 ÇOCUK VARDI

Öte yandan Yunanistan açıklarında batan gemiden kurtulan kişilerin ifadeleri ortaya çıktı. Söz konusu şahısların gemide bulunan 'ambarla' ilgili sözleri dünyada manşet oldu.

İtalya’ya ulaşma umuduyla Libya kıyılarından denize açılan içi göçmen dolu tekne Çarşamba günü Yunanistan'ın güneybatısındaki Pilos açıklarında batmıştı. Yunanistan'ın tarihindeki en büyük göçmen teknesi kazalarından biri olarak kayıtlara geçen olayda, şu ana kadar denizden yüzlerce ceset çıkarıldı.

Perşembe akşamı başkent Atina ve diğer bazı şehirlerde kazayla ilgili olarak protesto gösterileri düzenlendi. 25 Haziran'da tekrarlanacak seçimler öncesi ülkeyi yöneten geçici hükümet de, Çarşamba gününden başlayarak 3 gün ulusal yas ilan etti.

KAPTAN VE MÜRETTEBAT TERK ETTİ

Yunan medyasına göre tekne Mısır'dan yolcusuz şekilde demir aldı ve Libya'nın Tobruk limanında durarak İtalya'ya gitmek isteyen göçmenleri aldı. Facia, kaptan ve mürettebatın, motoru bozulan tekneyi bir botla terk etmesinin ardından yaşandı.

Yunanistan Liman Müdürlüğü, bölgeye kurtarma gemileri ve helikopterler gönderdi. Teknenin bulunması için bölgede seyreden ticaret gemileri de seferber edildi.

'AB GÖÇ POLİTİKASI DENİZLERİMİZİ MEZARA ÇEVİRİYOR'

Yunan makamları önce teknenin yerini tespit etti, daha sonra teknedekilerle irtibata geçti. Teknedekiler, 'su ve yiyecek dışına bir şeye ihtiyaçları olmadığını, İtalya’ya ilerlemek istediklerini' söyledi. Ancak Radikal Sol Koalisyon Partisi muhalefet lideri Alexis Çipras, Kalamata limanını ziyareti sırasında hayatta kalanların kendisine 'yardım çağırdıklarını' söylediklerini açıkladı.

Avrupa'nın göç krizinin zirvesinde olduğu 2015-2019 yılları arasında başbakanlık yapan Çipras, olaydan kıtanın göç politikasını sorumlu tuttu. 'Çok büyük siyasi sorumlulukları var. Avrupa'nın yıllardır izlediği göç politikası, Akdeniz'i, bizim denizlerimizi mezara çeviriyor' dedi.

TOPLU KATLİAM DAHİL ÇOK SAYIDA SUÇLAMA

Arama ve kurtarma çalışmaları sürerken, Pilos Savcılığı trajediyle ilgili soruşturma başlattı. Savcının toplu katliam da dahil olmak üzere grup aleyhine çok sayıda suçlamada bulunması muhtemel.

İlk belirtilere göre, teknede kapasitesinin çok üzerinde yolcunun olduğu ve göçmenlerin güverteye adeta yığıldıkları tespit edildi. Greek TV, olayla ilgili olarak içlerinde Mısırlıların olduğu 9 kişinin 'insan kaçakçılığı' suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu.

AMBARDA KADIN VE ÇOCUKLAR VARDI

Faslı aktivist Nawal Sufi Facebook hesabında yaptığı açıklamada, 'Tekne batmadan önce göçmenlerle telefonda konuştum. Kaptan, gerçekten motoru bozulunca tekneyi terk etmiş. Teknedekiler büyük bir panik yaşamış. Tekneyi nasıl kullanacaklarını bilemedikleri için acil yardıma ihtiyaç duymuşlar ve bu çağrılarını İtalya, Yunanistan ve Malta makamlarına bildirmişler' dedi.

Sağ kurtulanlar; doktorlara ve polise, geminin ambarında kadın ve çocukların seyahat ettiği bilgisini verdi. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri ve hangi ülke vatandaşı oldukları açıklanmadı.

Kurtarılanlar Kalamata kentine götürüldü ve çoğu hala hastanede tedavi altında. Yunanistan'ın ANT1 kanalından bir muhabir tarafından tekneden çocuk olup olmadığı sorulduğunda, hayatta kalan biri "Evet" cevabını verdi.

Bunun yanı sıra Kalamata Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Dr Manolis Makaris, 'Kurtulanlar bize teknenin alt kısımlarında çocuklar ve kadınlar olduğunu söyledi. Bir hastamız yaklaşık 100 çocuk vardı dedi, diğeri ise 50 kadar çocuk olduğunu söyledi. Gerçek sayı kaç bilmiyorum ama çok olduğu ortada' diye konuştu.

750 KİŞİ OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Dr. Makaris faciada ölenlerin sayısının 600'e yakın olduğunu tahmin ediyor. Polis müfettişi Nicolaos Spanoudakis konuyla ilgili yaptığı açıklamada 'Şu anda her şey yalnızca tahminden ibaret ancak 500 kadar kişinin kayıp olduğu varsayımı üzerinde çalışıyoruz. Görünüşe göre kadınlar ve çocuklar teknenin ambarındaydı' dedi.

KİLİTLİ TUTTULAR

Yunanistan hükümet sözcüsü Ilias Siakantaris de teknenin içinde kaç kişi olduğunun bilinmediğini ancak insan kaçakçılarının 'kontrol sağlamak için göçmenleri teknelerde kilitli tuttuğunu bildiklerini' söyledi.

Yakınlarının teknede olduğundan şüphelenenler Kalamata'ya gitti. İngiltere'den Yunanistan'a giden Aftab, teknede Pakistan'dan akrabalarının bulunduğunu ve en az dördünün kayıp olduğunu anlattı.