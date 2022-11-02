Yunanistan’ın ölüme ittiği 78 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 28 Ekim saat 07.35 sıralarında, Seferihisar ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 39 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Ekipler, aynı gün saat 08.00’da ise Dikili ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 39 göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.