Giresun'da yeni 'davuk' vakası! Boğazına iğne kaçan tavuk hastanede ameliyata alındı

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Çamoluk ilçesinin Fındıklı köyünde yaşayan Sedef Zorbacı, tavuğunun boğazına iğne kaçtığını fark edİnce ilçedeki veteriner kliniğine başvurdu. Yapılan müdahalelere rağmen iğne çıkarılamayınca Zorbacı, veterinerin yönlendirmesiyle tavuğunu hastaneye götürdü. Burada röntgeni çekilen tavuk, iğnenin yerinin tespit edilmesiyle daha sonra veteriner hekim Ahmet Kesecek tarafından ameliyata alındı. Yapılan operasyonla tavuk sağlığına kavuşturuldu.

'VETERİNER ÇOK UĞRAŞTI AMA ÇIKARAMADI'

Sedef Zorbacı, "Çamoluk'taki veteriner çok uğraştı ama çıkaramadı. Röntgen çektirirseniz iyi olur dediler, ben de hastaneye getirdim" ifadelerini kullandı.

TAVUĞUNU PANSUMANA GÖTÜREN VATANDAŞI HATIRLATTI

Olay, yıllar önce tavuğunu hastaneye pansuman yaptırmaya götüren vatandaşı hatırlattı. Hemşireye ne kadar dil dökse de 'hemşirenin bizi ısırır' demesiyle şaşkına dönen vatandaş o unutulmaz savunmayı yapmıştı. Tavuğunu hastaneye götüren vatandaş, 'hayvan dediğin aslan değil, kaplan değil, köpek değil, kedi de değil' demiş hemşirenin nedir demesiyle 'davuk' demişti.