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Giresun'da yeni 'davuk' vakası! Boğazına iğne kaçan tavuk hastanede ameliyata alındı

06.08.2025 - 17:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

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Giresun'un Çamoluk ilçesinde boğazına iğne kaçan tavuk hastanede ameliyata alındı. Tavuğun sahibi Sedef Zorbacı, tavuğu veterinere götürdü fakat burada röntgen olmadığı için veterinerin yönlendirmesiyle hastaneye götürdü.

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Çamoluk ilçesinin Fındıklı köyünde yaşayan Sedef Zorbacı, tavuğunun boğazına iğne kaçtığını fark edİnce ilçedeki veteriner kliniğine başvurdu. Yapılan müdahalelere rağmen iğne çıkarılamayınca Zorbacı, veterinerin yönlendirmesiyle tavuğunu hastaneye götürdü. Burada röntgeni çekilen tavuk, iğnenin yerinin tespit edilmesiyle daha sonra veteriner hekim Ahmet Kesecek tarafından ameliyata alındı. Yapılan operasyonla tavuk sağlığına kavuşturuldu.

Giresunda yeni davuk vakası Boğazına iğne kaçan tavuk hastanede ameliyata alındı

'VETERİNER ÇOK UĞRAŞTI AMA ÇIKARAMADI'

Sedef Zorbacı, "Çamoluk'taki veteriner çok uğraştı ama çıkaramadı. Röntgen çektirirseniz iyi olur dediler, ben de hastaneye getirdim" ifadelerini kullandı.

TAVUĞUNU PANSUMANA GÖTÜREN VATANDAŞI HATIRLATTI

Olay, yıllar önce tavuğunu hastaneye pansuman yaptırmaya götüren vatandaşı hatırlattı. Hemşireye ne kadar dil dökse de 'hemşirenin bizi ısırır' demesiyle şaşkına dönen vatandaş o unutulmaz savunmayı yapmıştı. Tavuğunu hastaneye götüren vatandaş, 'hayvan dediğin aslan değil, kaplan değil, köpek değil, kedi de değil' demiş hemşirenin nedir demesiyle 'davuk' demişti.

 

 

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