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Genç yetenek, yaptığı resimlerle hayran bırakıyor

10.03.2025 - 15:40Güncellenme Tarihi:
Genç yetenek, yaptığı resimlerle hayran bırakıyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Nurhat Kartal, yaptığı resimlerle herkesi kendisine hayran bırakıyor.

İlçenin Güngör Mahallesi'nde yaşayan Nurhat Kartal, ilkokuldayken fark ettiği resim yeteneğini geliştirerek zamanla binlerce insan ve hayvan resmi çizdi. Resim yapma yeteneğini geliştiren Nurhat Kartal, "5 yıl önce ilkokuldayken, sıkılmıştım ve abim odada ders çalışıyordu. Bir kağıt ve kalem alarak onu çizmeye başladım ve gerçekten aynısını çizdim. Daha sonra babamı, annemi, kardeşlerimi ve diğer akrabalarımı resmettim. İlgi arttı ve şimdi önemli kişilerin resimlerini yapmayı sürdürüyorum. Ayrıca birçok hayvanın resmini de çizdim. Eğer fırsat olursa, Yüksekova için önemli çizimler yapabilirim" dedi.

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