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Kayseri'de 2 çocuk annesi kadın kene ısırması sonucu hayatını kaybetti!

17.06.2025 - 14:03Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Şevket TEKİN/KAYSERİ, (DHA)-

Kayseri'de 2 çocuk annesi kadın kene ısırması sonucu hayatını kaybetti!

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kenenin ısırdığı 2 çocuk annesi Ülviye Torun (36), hayatını kaybetti.

Pınarbaşı ilçesi Kızılören Mahallesi'nde 2 çocuk annesi Ülviye Torun'u kene ısırdı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'ndeki adresine gelen Torun, bir süre sonra rahatsızlandı. 4 gün önce Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Torun, bugün hayatını kaybetti. Torun'un cenazesi, Pınarbaşı ilçesi Kızılören Mahallesi'nde toprağa verilecek. Öte yandan Kayseri'de kene yapışması sonucu ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

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