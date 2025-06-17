Trabzon'da sıra dışı kurtarma operasyonu: Bacağı kırılan kuzuyu kesmek yerine platin takıldı

İlçeye bağlı Meşeli Mahallesi'nde besicilik yapan ailesine boş zamanlarında destek olan Tolip, 1,5 aylıkken kaya parçasının çarpması sonucu sol arka bacağı kırılan kuzusunu kendi yöntemleriyle tedavi etmeye çalıştı.

Başarılı olamayan Tolip, Ortahisar ilçesindeki veteriner hekim Uğur Cem Tahmaz'dan destek istedi. Veteriner hekimin bacağın kırılan bölümüne platin takılması tavsiyesi üzerine Tolip, kuzuyu kesmek ya da satmak yerine tedavi ettirmeyi seçti.

Başarılı operasyonla bacağına 15 santimetrelik platin takılan kuzunun pansumanını da özenle yapan Tolip, aradan geçen 40 günde hayvanın eskisi gibi yürümesini sağladı.

Tuncer Tolip, AA muhabirine, kuzusunun 1,5 aylıkken merada otladığı sırada kaya parçası çarpması sonucu bacağının kırıldığını, kesmek ya da satmak gibi alternatifi olmasına rağmen tedavi yolunu seçtiğini söyledi.

Veteriner hekimin yönlendirmesiyle maliyetli olmasına rağmen kuzunun kırılan bacağına platin takma yöntemini uyguladıklarını anlatan Tolip, "Önceliğimiz maliyet olmadığı için bu yöntemle işlemimizi uygulamış olduk. Kuzumuz platin sayesinde şu anda eskisi gibi yürüyebiliyor. Emeğimizin karşılığını aldığımız için mutluyuz." dedi.

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"DİĞER HAYVANLARA GÖRE BİZİM İÇİN DAHA KIYMETLİ OLDU"

Tolip, kuzuyla aralarında duygusal bir bağ oluştuğunu aktararak, "Tedaviye olumlu cevap verdi. Şükürler olsun yanımızda duruyor. İlerleyen süreçte satar mıyız, çok düşünmüyoruz. Diğer hayvanlara göre bizim için daha kıymetli oldu." ifadesini kullandı.

"YETİŞTİRİCİNİN HAYVAN SEVGİSİ OPERASYONU YAPMAMIZA VESİLE OLDU"

Veteriner hekim Uğur Cem Tahmaz da hayvanın bacağında parçalı kırık tespit ettiğini, ardından da operasyon yapmaya karar verdiğini söyledi.

Plakla sentez yöntemine başvurduklarını anlatan Tahmaz, şunları kaydetti:

"Köpek gibi hayvanlarda kullandığımız metodu uyguladık. Bacağına plakla osteosentez (bir kemiğin sabitlenmesi) işlemini uyguladık. Gaz anesteziyle güzel bir operasyon geçti. Genelde bu durumlarda bu tür maliyetlerin altına çok girmek istemezler ama yetiştiricinin hayvan sevgisi bu operasyonu yapmamıza vesile oldu. Operasyonumuz gayet güzel geçti."