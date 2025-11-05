Geleneksel yöntemlerle üretiliyor! Diğer sütlere göre çok farklı tadı var

Haberin Devamı

Köyde yaşayan vatandaşlar; özenle besledikleri keçilerden elde ettikleri sütleri peynir, tereyağı ve yoğurt yapımında değerlendiriyor. İnek sütünden yapılan yoğurda göre daha lezzetli, koyun sütünden yapılan yoğurda göre ise hafif olan keçi sütlü yoğurt, aylarca muhafaza edilmesi ile de köy halkı tarafından daha çok tercih ediliyor. Doğal ortamda beslenen keçilerden sağılan süt; odun ateşinde kaynatıldıktan sonra mayalanarak yoğurda dönüştürülüyor. Köy sakinlerinden Rukiye Yavuz; keçi sütünden yapılan yoğurdun, inek sütü yoğurduna göre daha lezzetli, koyun sütü yoğurduna göre ise daha hafif olduğunu söyledi.

Yavuz, "Keçi sütü yoğurdu, inek sütü yoğurduna göre daha lezzetli, koyun sütü yoğurduna göre ise daha hafif oluyor. Kış için hazırladığımız yoğurdun üzerine iç yağdan hazırladığımız yağ tabakası ekliyoruz. Böylece yoğurt hem bozulmuyor hem de aylarca dayanıyor" dedi.

Yoğurdun hazırlanış sürecini de anlatan Yavuz şunları söyledi;

"Önce keçilerimizi sağıyoruz, ardından sütü yaktığımız ateşte karıştırarak kaynatıyoruz. Biraz soğuduktan sonra ise maya ekliyoruz, 3 saat bekliyoruz. Hemen tüketmeyeceksek üzerine yağ ekleyip aylarca bozulmadan muhafaza ediyoruz."

Horoz köyünde nesilden nesile aktarılan bu yöntemle üretilen keçi sütü yoğurdu; hem besleyici değeri hem de doğal lezzetiyle yöre halkının sofralarının vazgeçilmez bir parçası olmaya devam ediyor.